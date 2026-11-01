சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு ரூ.8,346 கோடி கடன் இலக்கு: செப்., வரை 67 சதவீதம் நிறைவு
சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு ரூ.8,346 கோடி கடன் இலக்கு: செப்., வரை 67 சதவீதம் நிறைவு
UPDATED : அக் 31, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:54 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 2026- – 27ம் நிதியாண்டில் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு, 8,346 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை, 5,660 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டு, 67 சதவீத இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் விழிப்புணர்வு முகாம், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை கூட்டரங்கில், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
இதில், நடப்பு நிதியாண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 8,346.24 கோடி கடன் இலக்கில், தற்போது வரை, 5,660 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டு, 67 சதவீத இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் மாதத்தில் மட்டும், 447.96 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக, கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்தார்.
மாவட்டத்தில் புதிய தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கவும், ஏற்கனவே செயல்பட்டு வரும் நிறுவனங்களின் தொழில் நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்தவும், தொழில் முனைவோருக்கு வங்கிகள் மூலம் கடன் வழங்கும் வகையில் முகாம் நடத்தப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில், அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டத்தின் கீழ், ஆறு மகளிருக்கு -ஆட்டோக்கள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட தொழில் மைய அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.