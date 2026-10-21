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வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் மஹாநவமி உத்சவம் விமரிசை

வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் மஹாநவமி உத்சவம் விமரிசை

ADDED : அக் 20, 2026 09:46 PM

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ADDED : அக் 20, 2026 09:46 PM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் நேற்று மஹாநவமி உத்சவம் விமரிசையாக நடந்தது.

காஞ்சிபுரத்தில் பிரசித்திபெற்ற வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் நவராத்திரி உத்சவம் கடந்த 10ம் தேதி தொடங்கியது. இதில், 11வது நாளான நேற்று மஹாநவமி உத்சவம் நடந்தது. காலை 11:00 மணிக்கு பெருமாள், தாயார் கண்ணாடி அறையில் இருந்து ஆளவந்தார் பிரகாரமாக தாயார் சன்னிதியில் எழுந்தருளினர்.

பிற்பகல் 1:00 மணிக்கு திருமஞ்சனம் நடந்தது. மாலை 6:30 மணிக்கு பெருமாள், தாயார் புறப்பாடு நடந்தது. இரவு 7:00 மணிக்கு நுாறு கால் மண்டபத்தில் ஊஞ்சல் சேவை உத்சவம் நடந்தது. இதில், பெருந்தேவி தாயார், ஸ்ரீதேவி, பூதேவியருடன் வரதராஜ பெருமாள் மலர் அலங்காரத்தில் ஊஞ்சலில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர்.

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