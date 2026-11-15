சங்கர லிங்கனார் சித்தருக்கு குருபூஜை விழா விமரிசை

ADDED : நவ 14, 2026 06:51 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் சங்கர லிங்கனார் சித்தருக்கு குருபூஜை விழா இன்று (நவ.,14) விமரிசையாக நடந்தது.
காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்து, ஜீவசமாதி அடைந்த, சங்கர லிங்கனார் சித்தரின், ஜீவசமாதி, காஞ்சிபுரம் திருவள்ளுவர் தெரு, பணாமணீஸ்வரர் கோவில் பின்புறம் உள்ள குளக்கரையில் அமைந்துள்ளது.
வியாழகிழமை, அமாவாசை, பவுர்ணமி உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்களில் திரளான பக்தர்கள் சங்கர லிங்கனார் சித்தரின் ஜீவ சமாதியில் வழிபட்டு வருகின்றனர்.
சங்கர லிங்கனார் சித்தரின் கோவில் குறித்து, காஞ்சி புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு சிறப்பு பெற்ற சங்கர லிங்கனார் சித்தரின் குருபூஜை விழா இன்று காலை 9:00 மணிக்கு சிறப்பு யாகத்துடன் தொடங்கியது.
தொடர்ந்து சிறப்பு அபிஷேகமும், மஹாதீப ஆராதனையும் சிறப்பு மலர் அலங்காரமும் நடந்தது. லலிதா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், சிவபுராணம் பாராயணம் செய்யப்பட்டது.