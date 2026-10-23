சம்பா பருவ சாகுபடிக்கு உழவு பணிகள் தொடக்கம்

ADDED : செப் 26, 2026 08:21 PM
உத்திரமேரூர், செப். 27–
உத்திரமேரூர் ஒன்றிய கிராமங்களில் சம்பா பருவத்திற்கு சாகுபடி செய்ய விவசாயிகள் உழவு பணிகளை தொடங்கி உள்ளனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில் ஏரி, கிணறு மற்றும் ஆற்று பாசனம் மூலம் விவசாயிகள் முப்போகம் சாகுபடி செய்கின்றனர். சொர்ணவாரி பட்டத்திற்கு கடந்த மே, ஜூன் மாதங்களில் நெல், வேர்க்கடலை உள்ளிட்டவை பயிரிட்டனர்.
குறிப்பாக 23 ஆயிரம் ஏக்கரில் நெல் சாகுபடி செய்தனர். அப்பயிர்கள் அறுவடை செய்ததையடுத்து தற்போது சம்பா பருவத்திற்கு விவசாயிகள் தயாராகி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, அருங்குன்றம் கிராம விவசாயிகள் கூறியதாவது:
அக்டோபர் 15ல் தொடங்கி, ஜனவரி 15 வரையிலான சாகுபடி காலம் சம்பா பருவமாகும். அதன்பின், நவரை பருவ சாகுபடி காலம் என அழைக்கப்படுகிறது.
சம்பா பட்டத்திற்கு மானாவாரி நிலம் மற்றும் நன்செய், புன்செய் நிலங்களில் பாசன வசதிகேற்ப பயிரிடப்படுகிறது.
நடப்பாண்டில் தென்மேற்கு பருவ மழை போதுமான அளவில் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. எனினும் விரைவாக தொடங்க உள்ள வட கிழக்கு பருவ மழையை நம்பி கிணற்று பாசனம் கொண்ட நிலப்பரப்பில் சாகுபடி செய்ய உழவு பணிகளை தொடங்கி உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.