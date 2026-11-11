மாடி தோட்டத்திலும் பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி
மாடி தோட்டத்திலும் பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:30 PM
மாடித் தோட்டத்தில் சாகுபடியாகும் பீட்ரூட் நிற கொய்யா குறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கூடுவாஞ்சேரியைச் சேர்ந்த விவசாயி பி.கிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
மாடித் தோட்டத்தில் பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி செய்துள்ளேன். அதே பீட்ரூட் நிற கொய்யா செடிகளை வீட்டு தோட்டத்திலும், சாகுபடி செய்யலாம்.
மாடித் தோட்டம், வீட்டுத் தோட்டம், வயல் ஆகிய பகுதிகளில், பீட்ரூட் நிற கொய்யா சாகுபடி செய்யும்போது, தண்ணீர் தேங்காத இடத்தில் நட வேண்டும். பீட்ரூட் நிற கொய்யா செடிகள், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்பின் மகசூல் கொடுக்க தொடங்கும்.
இந்த கொய்யா பழத்தை வெட்டும்போது, பீட்ரூட் நிறத்திலும், சுவை சற்று மாறுபட்டு இருப்பதுடன், விதைகள் குறைவாகவும், சதை பற்று அதிகமாகவும் இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– -பி.கிருஷ்ணன்,
93846 67714.