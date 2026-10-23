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மணல் கலந்த களிமண் நிலத்தில் சில்லி கொடி கத்தரிக்காய் சாகுபடி
மணல் கலந்த களிமண் நிலத்தில் சில்லி கொடி கத்தரிக்காய் சாகுபடி
ADDED : செப் 29, 2026 03:13 PM
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மணல் கலந்த களிமண் நிலத்தில், சில்லி கொடி கத்தரிக்காய் சாகுபடி குறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வில்லிவலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி ஜெ.மோகன் கூறியதாவது:
மணல் கலந்த களிமண் நிலத்தில், கீரை, வேர்க்கடலை, காய்கறி, பழங்கள் ஆகியவை சாகுபடி செய்துள்ளேன். அந்த வரிசையில், சில்லி கொடி ரக கத்தரிக்காய் சாகுபடி செய்துள்ளேன்.
இது, 65 நாட்கள் கழித்து, பூ எடுத்து மகசூலுக்கு வரும். மகசூல் எடுக்க தொடங்கி, ஆறு மாதங்கள் வரையில், காய்களை அறுவடை செய்யலாம். காய்கள் நன்றாக இருக்கும்.
சில ரக கத்தரிக்காய் அடர் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். காரக்குழம்பு, கூட்டு உள்ளிட்ட வகையான சமையலுக்கு உகந்தது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– ஜெ. மோகன்,
84284 29530.