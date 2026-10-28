செம்மண் நிலத்தில் விளையும் சொர்ணமசூரி ரக நெல் சாகுபடி
செம்மண் நிலத்தில் விளையும் சொர்ணமசூரி ரக நெல் சாகுபடி
UPDATED : அக் 27, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM
செம்மண் நிலத்தில், சொர்ணமசூரி ரக நெல் சாகுபடி குறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டம், பவுஞ்சூர் ஒன்றியம், நீலமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நீலபூ.கங்காதரன் கூறியதாவது:
செம்மண் நிலத்தில், சொர்ணமசூரி ரக நெல் சாகுபடி செய்துள்ளேன். இது, சன்ன ரகமாகும். நாற்று நடவு செய்து, 130 நாட்களில் அறுவடைக்கு வரக்கூடிய குறுகிய கால பயிராகும்.
சன்ன ரக நெல்லின் நெற்கதிர்கள் மழைக்கு சாய்ந்துவிடும் என, கருத்து உண்டு. இந்த நாற்று, 22 நாட்களுக்குள் நட்டு விட வேண்டும்.
குறிப்பாக, கார்த்திகை பட்டத்தில் சாகுபடி செய்யும் போது, 120 நாட்களிலும், சொர்ணவாரி பருவத்தில் சாகுபடி செய்யும் போது, 130 நாட்களிலும், அறுவடைக்கு வரும்.
ரசாயன உரங்கள் இன்றி நெல் சாகுபடி செய்யும் போது, மகசூல் குறைவாக இருந்தாலும், அதை அரிசியாக மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்யும் போது நல்ல வருவாய் ஈட்ட முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– -நீலபூ.கங்காதரன்,
96551 56968.