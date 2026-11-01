குறுகலான சாலையால் நெரிசல் தினமும் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
குறுகலான சாலையால் நெரிசல் தினமும் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 01, 2026 07:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:24 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் அருகே வனப்பகுதியில் குறுகலாக உள்ள சாலையால் தினமும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
குன்றத்துார் அருகே, சோமங்கலம் – புதுப்பேடு சாலை 5 கி.மீ., துாரம் உடையது. சோமங்கலம் அருகே மேலத்துார் முதல் சக்தி நகர் வரை வனப்பகுதியில், இச்சாலை குறுகலாக உள்ளது. இதனால், எதிரெதிரே வாகனங்கள் செல்லும் போது கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதுகுறித்து, வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார், தாம்பரம், படப்பை பகுதிகளுக்கு செல்லும் சாலைகளை இணைக்கும் முக்கியமானதாக இச்சாலை உள்ளது. பள்ளி, கல்லுாரி, தொழிற்சாலை மற்றும் அரசு பேருந்துகள், இச்சாலை வழியே தினமும் சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், வனப்பகுதியில் சாலை மிகவும் குறுகலாக உள்ளதால் கடும் நெரிசல் ஏற்படுகிறது. எனவே, இருவழிச்சாலையாக விரிவாக்கம் செய்ய சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.