/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/காட்டுப்பாக்கத்தில் வரும் 19ல் பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி
காட்டுப்பாக்கத்தில் வரும் 19ல் பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி
காட்டுப்பாக்கத்தில் வரும் 19ல் பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி
ADDED : நவ 10, 2026 03:47 PM
அ நிறம் | அளவு
மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு குறித்து, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் ஆர். திருமாவளவன் கூறியதாவது:
காட்டுப்பாக்கம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில், வரும் 19ம் தேதி மதிப்பு கூட்டிய பால் பொருள் தயாரிப்பு குறித்து, ஒரு நாள் கட்டண பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த பயிற்சி முகாமில், பங்கேற்க விரும்பும் பட்டதாரி இளைஞர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் 590 ரூபாய் கட்டணமாக செலுத்தி நவ.,18ம் தேதி வரையில் முன் பதிவு செய்யலாம்.
முதலில், முன் பதிவு செய்யும், 30 பேர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– ஆர்.திருமாவளவன்,
99405 42371.