பாலாறு பாலத்தில் பழுதாகி நின்ற கல்லுாரி பஸ்சால் போக்குவரத்து நெரிசல்: 3 கி.மீ., அணிவகுத்த வாகனங்கள்
பாலாறு பாலத்தில் பழுதாகி நின்ற கல்லுாரி பஸ்சால் போக்குவரத்து நெரிசல்: 3 கி.மீ., அணிவகுத்த வாகனங்கள்
UPDATED : செப் 28, 2026 11:08 PM
ADDED : செப் 28, 2026 08:22 PM
காஞ்சிபுரம்:காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த செவிலிமேடு பாலாறு மேம்பாலத்தில் நேற்று மதியம் தனியார் கல்லுாரி பேருந்து திடீரென பழுதாகி நின்றதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு மூன்று மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. 3 கி.மீ., துாரத்திற்கு வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன.
காஞ்சிபுரம் அருகே, செவிலிமேடு பாலாறு மேம்பாலத்தின் வழியாகச் செய்யாறு, வந்தவாசி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
மேலும், மாங்கால் சிப்காட் தொழிற்சாலைகளுக்கு ஊழியர்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் மற்றும் ஏராளமான கனரக வாகனங்களும் தினமும் அதிக அளவில் பாலத்தைக் கடந்து செல்கின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று மதியம் 2:30 மணியளவில் பாலத்தின் மீது சென்று கொண்டிருந்த ஆற்பாக்கம் மகாலட்சுமி கலை அறிவியல் கல்லுாரி பேருந்து பழுதாகி நடுவழியிலேயே நின்றது. இதனால், பின்னால் வந்த டிப்பர் லாரிகள், தொழிலாளர்களை ஏற்றிவந்த பேருந்துகள் மற்றும் இதர போக்குவரத்து முழுமையாக முடங்கின.
பாலத்தின் 3 கி.மீ துாரத்திற்கும் மேலாக வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றதால், பயணியர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் தாலுகா போலீசார், சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, பழுதான பேருந்தை அப்புறப்படுத்தி போக்குவரத்தை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மூன்று மணி நேரப் போராட்டத்திற்குப் பின், மாலை 5:30 மணியளவில் போக்குவரத்து முழுமையாக சீரானது.