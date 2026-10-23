சேதமடைந்த கால்நடை மருத்துவமனை: கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற கோரிக்கை
சேதமடைந்த கால்நடை மருத்துவமனை: கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற கோரிக்கை
UPDATED : அக் 22, 2026 03:42 PM
ADDED : அக் 22, 2026 02:54 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மருத்துவமனை சாலையில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனை வளாகத்தில், சேதமடைந்த நிலையில் உள்ள கட்டடங்களை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, கால்நடை வளர்ப்போர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், காஞ்சிபுரம் மருத்துவமனை சாலையில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள கட்டடங்கள் சேதமடைந்துள்ளது. தொடர் மழையின் காரணமாக, மேலும் பலவீனமடைந்து கட்டடங்கள் இடிந்து விழும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், மின் இணைப்பு இல்லாத நிலையிலும், மின் இணைப்பு பெட்டி சேதமடைந்து, மின் ஒயர்கள் அந்தரத்தில் தொங்குகின்றன. வளர்ப்பு பிராணிகள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக, இந்த மருத்துவமனைக்கு தினமும் ஏராளமானோர் வந்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், கால்நடை மருத்துவமனை கட்டடம் சேதமடைந்துள்ளதால், கால்நடை வளர்ப்போர் மற்றும் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து கால்நடை துறை அதிகாரி கூறுகையில், 'காஞ்சிபுரம் அரசு கால்நடை மருத்துவமனை வளாகத்தில், வளர்ப்பு பிராணிகள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கான 24 மணி நேரமும் செயல்படும் பாலி கிளினிக் தொடங்க அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதற்கு ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், பழைய கட்டடங்கள் இடித்துவிட்டு, புதிதாக கட்டப்படும்' என்றார்.