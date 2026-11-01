சேதமான சாலைகளால் விபத்து அபாயம்

UPDATED : அக் 31, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:36 PM
உத்திரமேரூர்: அருங்குன்றம் மற்றும் பேரணக்காவூரில் சேதமடைந்துள்ள சாலைகளை சீரமைக்காததால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர், திருமுக்கூடலில் இருந்து சாலவாக்கம் செல்லும் சாலை உள்ளது. இச்சாலையில், காவணிப்பாக்கம் காப்புக்காடு அருகே, பேரணக்காவூர் பிரிந்து செல்லும் 2 கி.மீ., சாலை உள்ளது.
இச்சாலையை பயன்படுத்தி, பேரணக்காவூர் கிராமத்தினர் சாலவாக்கம், வாலாஜாபாத், உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். பேரணக்காவூர் தனியார் கல்குவாரியில் இருந்து இரவு, பகலாக இயங்கும் கனரக வாகனங்களால், இச்சாலை சேதமடைந்து உள்ளது.
அதேபோல், மதுார் கூட்டுச்சாலை துவங்கி, அருங்குன்றம் வரையிலான சாலை, கனரக வாகனங்களால் சேதமடைந்துள்ளது. இதனால், இச்சாலை வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, சேதமடைந்துள்ள பேரணக்காவூர் மற்றும் அருங்குன்றம் சாலையை சீரமைக்க, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.