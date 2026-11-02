சாலையோரம் ஆழமான குட்டைகள் தடுப்பு இல்லாததால் விபத்து அபாயம்
சாலையோரம் ஆழமான குட்டைகள் தடுப்பு இல்லாததால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 01, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:54 PM
காஞ்சிபுரம்: ஆற்பாக்கம் சாலையோரத்தில் உள்ள ஆழமான கல்குவாரி குட்டைகளில், அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் ஆடு, மாடுகள் தவறி விழும் அபாயம் உள்ளதால், அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம், ஆற்பாக்கத்தில் இருந்து மாமண்டூர் செல்லும் சாலையோரத்தில், கல்குவாரி செயல்பட்ட இடத்தில் மூன்று ஆழமான குட்டைகள் உள்ளன. சாலையோரம் குட்டை அமைந்துள்ள பகுதிக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்கப்படாமல் உள்ளது.
தற்போது, பயன்பாட்டில் இல்லாத கல்குவாரி குட்டைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் தவறி விழும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், மேய்ச்சலுக்காக செல்லும் ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள், கல்குவாரி குட்டையில் தவறி விழுந்து வருகின்றன.
மேலும், இரவு நேரத்தில், போதுமான மின்விளக்கு இல்லாத அப்பகுதியில், கனரக வாகனத்திற்கு வழிவிட ஒதுங்கும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், குல்குவாரி குட்டையில் விழுந்து விபத்தில் சிக்கும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, ஆற்பாக்கத்தில், சாலையோரம் பயன்பாடின்றி கிடக்கும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ள கல்குவாரி குட்டைக்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க, காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.