ADDED : நவ 20, 2026 07:10 PM
உத்திரமேரூர்: வேடப்பாளையத்தில் குழந்தைகள் இடையிலான சண்டையை தாய் கண்டித்ததால், பவித்ரா, 13, என்ற மகள் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
உத்திரமேரூர் பேரூராட்சி, வேடப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ், 43. இவரது மனைவி அபிராமி, 40. இவர்களது மகள் பவிதா, 13, மகன் யோகித், 9, ஆகியோர், நேற்று (நவ.,19) இரவு வீட்டில் விளையாடி கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, மகன் யோகித்தை மகள் பவிதா அடித்தது குறித்து, அபிராமி மகளை கண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், மன உளைச்சலில் இருந்த சிறுமி பவிதா, நேற்று இரவு 8:00 மணிக்கு, வீட்டிற்குள் உள்ள ஜன்னல் மீது ஏறி, துப்பட்டாவால் மின்விசிறியில் துாக்கிட்டு கொண்டார்.
இதை பார்த்த பெற்றோர், பவிதாவை மீட்டு உத்திரமேரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு, பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
பவிதா சடலத்தை பிரேத பரிசோதனைக்காக, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, உத்திரமேரூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.