வேகவதி ஆற்றில் சுத்திகரித்த கழிவுநீர் விட முடிவு: மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி கிடைத்தது
வேகவதி ஆற்றில் சுத்திகரித்த கழிவுநீர் விட முடிவு: மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி கிடைத்தது
UPDATED : அக் 08, 2026 09:07 PM
ADDED : அக் 08, 2026 08:16 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் சேகரமாகும் கழிவுநீரை சுத்திகரித்து, தினமும் 3.60 கோடி லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை வேகவதி ஆற்றில் விடுவதற்கு, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் உள்ள 51 வார்டுகளில், 40 வார்டுகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. புதிதாக செவிலிமேடு, ஓரிக்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள், 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வழங்கப்படுகின்றன.
ஏற்கனவே, 21 ஆயிரம் கழிவுநீர் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், செவிலிமேடு, ஓரிக்கை, நத்தப்பேட்டை, திருக்காலிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், மேலும் 15 ஆயிரம் இணைப்புகள் வழங்கும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இதற்கிடையே, திருக்காலிமேட்டில் செயல்பட்டு வந்த பழைய கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் பழுதடைந்ததால், கழிவுநீர் முறையாக சுத்திகரிக்கப்படாமல், நத்தப்பேட்டை ஏரியில் கலப்பதாக புகார் எழுந்தது.
இதனால் ஏரி மாசடைந்து, விவசாயம் மற்றும் சுற்றுப்புற சுகாதாரம் பாதிக்கப்பட்டதாக, அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர். இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில், நத்தப்பேட்டை பகுதியில், 68 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
எஸ்.பி.ஆர்., எனப்படும் 'சீக்வென்சிங் பேட்ச் ரியாக்டர்' தொழில்நுட்பத்தில் அமைக்கப்படும் இந்நிலையத்தின் மூலம், தினமும் 3.60 கோடி லிட்டர் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்க முடியும். பழைய நிலையத்தின் திறன், 1.20 கோடி லிட்டராக இருந்தது.
புதிய நிலையத்தில் சுத்திகரிக்கப்படும் நீரை தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விவசாய பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற தரத்தில் கொண்டுவர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நத்தப்பேட்டை ஏரியில் விடப்பட்டு வந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரை, புதிய திட்டத்தில், 2 கி.மீ., நீள குழாய் மூலம் வேகவதி ஆற்றில் விட மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
அதாவது, நத்தப்பேட்டையில் இருந்து குழாய் மூலம் விஷ்ணு நகரில் உள்ள வேகவதி ஆற்றில் விடுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் நீர்வளத்துறையிடம் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அனுமதி கோரியது.
இதில், மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம், பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை வேகவதி ஆற்றில் வெளியேற்ற தடையில்லா சான்று வழங்கியுள்ளது. தொடர்ந்து, நீர்வளத்துறை சார்பில் பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அத்துறையின் அனுமதி கிடைத்த பின், சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரை வேகவதி ஆற்றில் வெளியேற்றுவதற்கான அடுத்தகட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என, நீர்வளத்துறை மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.