காஞ்சியில் பல்வேறு திட்டப் பணிகள்: மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிப்பு
காஞ்சியில் பல்வேறு திட்டப் பணிகள்: மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 10:22 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:31 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், பல்வேறு அரசு திட்டங்களின் கீழ் கட்டப்பட்ட நியாய விலைக் கடைகள், பள்ளி வகுப்பறைகள், சுகாதார நிலைய கட்டடங்கள் மற்றும் சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகளை, அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் இன்று (நவ.,2) திறந்து வைத்தார்.
காஞ்சிபுரம் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருப்புக்குழி, வளத்துார், காரை, சிங்காவரம், ஓமையூர், எனத்துார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. இவற்றை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.
இதில், திருப்புக்குழி பகுதியில், 16 லட்சம் ரூபாயில் அமைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து, வளத்துார் பகுதியில் சட்டசபை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் கீழ் 9.8 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட நியாய விலைக் கடையையும், காரை ஒன்றியம் மணிலை கிராமத்தில் மாநில நிதிக்குழு திட்டத்தின் கீழ் 10 லட்சம் ரூபாயில் கட்டப்பட்ட நியாய விலைக் கடையையும் திறந்து வைத்தார்.
சிங்காடிவாக்கம் ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் குழந்தை நேய பள்ளி உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் 36 லட்சம் ரூபாயில் புதிதாக கட்டப்பட்ட இரண்டு வகுப்பறைகளையும், மேட்டூர் புதுக்குப்பத்தில், 36 லட்சத்தில் இரண்டு வகுப்பறைகளையும் அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் திறந்து வைத்தார்.
அதை தொடர்ந்து, ஓழையூர் மோட்டூரில் நபார்டு திட்டத்தின் 4.9 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சாலை மேம்பாட்டுப் பணியையும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார்.
ஏனாத்துார் பகுதியில் 15வது நிதிக்குழு மானியத்தின் கீழ், 45 லட்சம் ரூபாயில் கட்டப்பட்ட துணை சுகாதார நிலைய கட்டடத்தையும் அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சிகளில், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா, கூடுதல் கலெக்டர் ஆஷிக் அலி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.