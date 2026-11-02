பெரியநத்தம் கிராம குளத்தை துார்வார கோரிக்கை

UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM
காஞ்சிபுரம்: பெரிய நத்தம் கிராமத்தில் உள்ள குளத்தை துார்வார வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் அருகே, காலுார் ஊராட்சிக்குட்பட்டபெரியநத்தம் கிராம மக்களின் நிலத்தடி நீராதாரமாகவும், கால்நடைகளின் தாகம் தணிக்கும் இடமாகவும் விளங்கும் குளம், நீண்ட காலமாக துார்வாரப்படாமல் உள்ளது.
இதனால், குளத்தில் களை செடிகள் வளர்ந்து, மழைக்காலங்களில் தண்ணீரை சேமிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.எனவே, குளத்தில் வளர்ந்துள்ள களை செடிகளை அகற்றி தூர்வார வேண்டும். மேலும், குளத்தின் கரைகளை பலப்படுத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, ஊராட்சி செயலர் சேகர் கூறுகையில், “மூன்று ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளாததால், குளத்தில் களை செடிகள் வளர்ந்து, காடு போல் மாறியுள்ளது. தற்போது குளத்தை சீரமைக்க கோரி, தமிழக அரசுக்கு மனு அனுப்பியுள்ளோம். ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், குளத்தில் துார்வார நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” என்றார்.