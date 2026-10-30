‘டெங்கு’ பாதித்த விவசாயி பலி

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ADDED : அக் 29, 2026 11:01 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூர் அருகே, டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முருகேசன், 30, என்ற விவசாயி, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு உயிரிழந்தார்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், அழிசூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த திருமுகம் மகன் முருகேசன், 30. விவசாயி. நெல் அறுவடை இயந்திரம் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வந்த முருகேசன், திடீரென உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த வாரம் உத்திரமேரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார்.
அங்கிருந்து மேல் சிகிச்சைக்காக செங்கல்பட்டு அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு டெங்கு தொற்று உறுதியானதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, கடந்த 25ம் தேதி சென்னை, எஸ்.ஆர்.எம்., தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த முருகேசன் நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு உயிரிழந்தார்.
அழிசூரில் டெங்கு தொற்றால் வாலிபர் உயிரிழந்ததையடுத்து, அப்பகுதியில் சுகாதார பணிகள் மேற்கொள்ள பொது மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.