மழைநீர் கால்வாயில் தேங்கும் கழிவுநீரால் ‘டெங்கு’ அச்சம்
மழைநீர் கால்வாயில் தேங்கும் கழிவுநீரால் ‘டெங்கு’ அச்சம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:05 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: வெள்ளேரிதாங்கல் கிராமத்தில், மழைநீர் வடிகாலில் மாதக்கணக்கில் தேங்கியுள்ள கழிவுநீரால், ‘டெங்கு’ உள்ளிட்ட தொற்று நோய் பரவும் அச்சத்தில், அப்பகுதி மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
குன்றத்துார் ஒன்றியம், வைப்பூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வெள்ளேரிதாங்கல் கிராமத்தில், 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்குள்ள கக்கன்ஜி தெருவின் இருபுறமும், ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் மழைநீர் வடிகால்வாய்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதில், அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் நிரம்பி வழிகின்றன. மேலும், பிளாஸ்டிக் குப்பை மற்றும் மண் உள்ளிட்டவை கால்வாய் முழுதும் அடைத்துள்ளதால், கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளது.
இதனால், துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, கொசு தொல்லை அதிகரித்து நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது, டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அப்பகுதி மக்கள் தொற்று நோய் பரவும் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
எனவே, மழைநீர் கால்வாய்களை துார்வார, குன்றத்துார் வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.