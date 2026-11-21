கலெக்டர் படம் வைக்கவும் விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்ய டிச., 1 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு
கலெக்டர் படம் வைக்கவும் விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்ய டிச., 1 வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:34 PM
காஞ்சிபுரம்: பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ், 2026 -– 27ம் ஆண்டு ரபி பருவத்தில் நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்வதற்கான கால அவகாசம், டிச., 1ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்வதற்கான கடைசி நாள், நவ., 16ம் தேதியாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, 15 நாட்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு, டிச., 1ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, சம்பா நெல் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள், ஏக்கருக்கு 567 ரூபாய் செலுத்தி காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
இதற்கு முன்மொழிவு விண்ணப்பம், வி.ஏ.ஓ., வழங்கும் அடங்கல், வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் நகல், ஆதார் அட்டை நகல், சிட்டா ஆகிய ஆவணங்களுடன், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், இ- – சேவை மையங்கள் மற்றும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.