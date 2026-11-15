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பயிர் கடன் தள்ளுபடி குறித்து விரிவான அறிக்கை: கலெக்டர்
பயிர் கடன் தள்ளுபடி குறித்து விரிவான அறிக்கை: கலெக்டர்
UPDATED : நவ 14, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
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காஞ்சிபுரம்: விவசாயிகள் பயிர் கடன் தள்ளுபடி குறித்து, விரிவான அறிக்கை காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
பயிர் கடன்கள், 2025ம் ஆண்டு மே மாதம் முதல், 2026ம் ஆண்டு மார்ச் வரையில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 19ம் தேதிக்கு முன் கடன் நிலுவை தொகை செலுத்திய விவசாயிகள்; 10 ஆயிரத்திற்கும் குறைவாக ஓய்வூதியம் பெறும் விவசாயிகள்; ஒரு குடும்பத்திற்கு, 75 ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
கடன் தவனை செலுத்த தவறிய விவசாயிகள், நவம்பர் மாதம் இறுதிக்குள் பயிர் கடன் செலுத்தி கடனுக்குரிய வட்டி தள்ளுபடி பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.