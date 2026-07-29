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﻿ பூசிவாக்கம் மண்டலேஸ்வரர் கோவிலை புனரமைக்க பக்தர்கள் வேண்டுகோள்

﻿ பூசிவாக்கம் மண்டலேஸ்வரர் கோவிலை புனரமைக்க பக்தர்கள் வேண்டுகோள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:24 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:24 AM

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காஞ்சிபுரம்: பூசிவாக்கம் மண்டலேஸ்வரர் கோவிலை பழமை மாறாமல் புனரமைத்து, கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டும் என, பக்தர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், பூசிவாக்கம் ஊராட்சி, பாவாசாகிபேட்டையில், 1,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட மண்டலேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது.

ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இக்கோவிலில், மூலவர் மழை காலத்தில் கருமை நிறத்திலும், கோடை காலத்தில் பொன்னிற திருமேனியாக பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறார்.

இக்கோவிலை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் முறையாக பராமரிக்காததால், கோவில் கோபுரம் மற்றும் சுவர்களில் செடிகள் வளர்ந்து, விரிசல் ஏற்பட்டு சிதிலமடைந்து உள்ளது.

எனவே, இக்கோவிலை பழமை மாறாமல் புனரமைத்து, கும்பாபிஷேகம் நடத்த ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'பூசிவாக்கம், பாவாசாகிபேட்டை மண்டலேஸ்வரர் கோவில் திருப்பணிக்காக மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டு உள்ளது.

'அரசிடம் இருந்து அனுமதி கிடைத்தவுடன், டெண்டர் விடப்பட்டு விரைவில் திருப்பணி தொடங்கும்' என்றார்.

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