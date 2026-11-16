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'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: பாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவரில் வளர்ந்திருந்த செடிகள் அகற்றம்
'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: பாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவரில் வளர்ந்திருந்த செடிகள் அகற்றம்
PUBLISHED ON : நவ 16, 2026 09:04 PM
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சாலவாக்கம்: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியை தொடர்ந்து, கட்டியாம்பந்தல் கூட்டுச்சாலை அருகில், பாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவரில் வளர்ந்திருந்த செடிகளை நெடுஞ்சாலைத் துறை ஊழியர்கள் அகற்றினர்.
கட்டியாம்பந்தல் கூட்டுசாலை அருகில், உள்ள பாலத்தின் வழியாக தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்நிலையில், பாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவரில், வளர்ந்திருந்த செடிகளால், பாலம் வலுவிழக்கம் நிலை இருந்தது.
எனவே, பாலத்தில் வளர்ந்திருந்த செடிகளை அகற்ற வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இதுகுறித்த செய்தி நம் நாளிதழில், வெளியானதையடுத்து, நெடுஞ்சாலைத் துறை ஊழியர்கள் செடிகளை அகற்றினர்.