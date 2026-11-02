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தினமலர் செய்தி எதிரொலி சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம் சீரமைப்பு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம் சீரமைப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 02:56 PM
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சின்ன காஞ்சிபுரம் டி.கே.நம்பி தெருவில், பாதாள சாக்கடை மேல் மூடியை சுற்றி தார்ச்சாலையில் அரிப்பு ஏற்பட்டு, பள்ளம் ஏற்பட்டு இருந்தது.
■ இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியின் எதிரொலியாக, நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில், நேற்று முன்தினம் இரவு பள்ளம் சீரமைக்கப்பட்டது.