தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/தினமலர் செய்தி எதிரொலி சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம் சீரமைப்பு

தினமலர் செய்தி எதிரொலி சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம் சீரமைப்பு

தினமலர் செய்தி எதிரொலி சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளம் சீரமைப்பு

ADDED : நவ 01, 2026 02:56 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 01, 2026 02:56 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சின்ன காஞ்சிபுரம் டி.கே.நம்பி தெருவில், பாதாள சாக்கடை மேல் மூடியை சுற்றி தார்ச்சாலையில் அரிப்பு ஏற்பட்டு, பள்ளம் ஏற்பட்டு இருந்தது.

■ இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியின் எதிரொலியாக, நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில், நேற்று முன்தினம் இரவு பள்ளம் சீரமைக்கப்பட்டது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us