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'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: நீர்வரத்து கால்வாயை சீரமைத்த மேனலுார் ஊராட்சி நிர்வாகம்
'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: நீர்வரத்து கால்வாயை சீரமைத்த மேனலுார் ஊராட்சி நிர்வாகம்
PUBLISHED ON : அக் 28, 2026 04:17 PM
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சாலவாக்கம்: நம் நாளிதழில் வெளியான உத்திரமேரூர் சித்தேரி, காட்டுப்பாக்கத்தில் உள்ள மதகு வழியாக வெளியேறும் நீர்வரத்து கால்வாயில் வளர்ந்துள்ள செடிகளை மேனலுார் ஊராட்சி நிர்வாகம் நேற்று (அக்.,27) சீரமைத்தனர்.
உத்திரமேரூர் சித்தேரியிலிருந்து, விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் நீர்வரத்து பாசன கால்வாய் உள்ளது. இக்கால்வாயை முறையாக பராமரிக்காததால், கோரைப்புற்கள் வளர்ந்து இருந்தன. இதனால், மழைநீர் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகும் நிலை இருந்தது.
இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் கடந்த 24ம் தேதி படத்துடன் செய்தி வெளியானதையடுத்து, மேனலுார் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர், நீர்வரத்து கால்வாயில் வளர்ந்திருந்த செடிகளை நேற்று அகற்றினர்.