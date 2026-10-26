தினமலர் செய்தி எதிரொலி காஞ்சி ஏகாம்பரர் கோவில் வளாகத்தில் பக்தர்களுக்கான கழிப்பறை சீரமைப்பு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி காஞ்சி ஏகாம்பரர் கோவில் வளாகத்தில் பக்தர்களுக்கான கழிப்பறை சீரமைப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:06 PM
காஞ்சிபுரம்: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியை தொடர்ந்து காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவில் வளாகத்தில், பக்தர்களுக்கான கழிப்பறை புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் இயற்கை உபாதை கழிக்க, கோவில் வளாகத்தில் ஆண், பெண் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என, தனித்தனியாக கழிப்பறை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில், ஆண்களுக்கான கழிப்பறை பகுதியில், இந்திய வகை மற்றும் மேற்கத்திய வகை என, இரண்டு கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன், மேற்கத்திய வகை கழிப்பறை சேதமடைந்தது. இதனால், போதிய கழிப்பறை வசதியின்றி பக்தர்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர்.
குறிப்பாக வயதானவர்கள், மூட்டு வலி உள்ளிட்ட உடல் அசவுகரியங்களால் இந்திய வகை கழிப்பறையை சிரமப்பட்டு பயன்படுத்தி வந்தனர். இதனால், உடைந்த மேற்கத்திய வகை கழிப்பறை பீங்கானை அகற்றிவிட்டு, புதிதாக பீங்கான் அமைக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் வலியுறுத்தினர்.
இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் கடந்த 19ம் தேதி செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, ஏகாம்பரநாதர் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், உடைந்த நிலையில் இருந்த மேற்கத்திய வகை கழிப்பறை பீங்கான் அகற்றப்பட்டு, புதிதாக பீங்கான் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.