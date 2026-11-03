‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி கலெக்டர் அலுவலகம் சீரமைக்க டெண்டர்
‘தினமலர்’ செய்தி எதிரொலி கலெக்டர் அலுவலகம் சீரமைக்க டெண்டர்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக கட்டடத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் பராமரிப்பின்றி சேதமடைந்து காணப்படுவதால், 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சீரமைக்க பொதுப்பணித்துறை நிதி ஒதுக்கி, டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், தினமும் ஏராளமான பொதுமக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்காக வந்து செல்கின்றனர். அரசு துறை அலுவலர்கள் பணிபுரியும் இந்த கட்டடத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் போதிய பராமரிப்பின்றி மோசமான நிலையில் உள்ளன.
குறிப்பாக, இரண்டாவது தளத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ள தரை டைல்ஸ்கள் பல இடங்களில் பெயர்ந்து காணப்படுகின்றன. கதவுகள் உடைந்தும், மின் ஒயர்கள் பாதுகாப்பற்ற வகையில் தொங்கியும் உள்ளன.
இதனால், அலுவலகத்திற்கு வரும் பொதுமக்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், கட்டடத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் செடிகள், மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன. சுவர்களில் உள்ள பெயின்டிங் வேலைகளும் மோசமான நிலையில் உள்ளன. கட்டடத்தை முறையாக பராமரிக்காததால், அதன் தோற்றம் பொலிவிழந்து உள்ளது.
இதுகுறித்த செய்தி, நம் நாளிதழில் வெளியானதையடுத்து, கலெக்டர் அலுவலக கட்டடத்தின் சேதமடைந்த பகுதிகளை சீரமைக்கவும், பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவும், 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான டெண்டரும் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
டெண்டர் நடவடிக்கைகள் முடிந்து, ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யப்பட்டதும் சீரமைப்பு பணிகள் தொடங்க உள்ளன. நீண்ட நாட்களாக பராமரிப்பின்றி இருக்கும் கலெக்டர் அலுவலக கட்டடம், இப்பணிகள் மூலம் புதுப்பொலிவு பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.