'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: சாய்ந்த மின் கம்பம் சீரமைப்பு
'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: சாய்ந்த மின் கம்பம் சீரமைப்பு
PUBLISHED ON : நவ 03, 2026 04:36 PM
சாலவாக்கம்: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியை தொடர்ந்து, உச்சிக்கொல்லைமேடு - நெய்யாடுபாக்கம் செல்லும் சாலையோரம் சாய்ந்து இருந்த மின்கம்பத்தை மின்வாரிய ஊழியர்கள் சீரமைத்தனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், உச்சிக்கொல்லைமேடு கிராமத்தில் இருந்து, நெய்யாடுபாக்கம் கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலையோரம் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. அங்குள்ள விவசாய நிலங்களுக்கும், மின் இணைப்பு வழங்க சாலையோரத்தில், மின்கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டன.
அப்பகுதியில், சாலையோரத்தில் நடப்பட்ட மின்கம்பம் சாய்ந்து இருந்தது. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் சென்று வந்தனர். இந்நிலையில், சாய்ந்த மின்கம்பத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இதுகுறித்த செய்தி நம் நாளிதழில், கடந்த 1ம் தேதி வெளியானதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் மின்வாரிய ஊழியர்கள், சாய்ந்த மின்கம்பத்தை சீரமைத்தனர்.