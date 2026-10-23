சாலையோரம் தேவையற்ற பொருட்கள் வாகன போக்குவரத்துக்கு இடையூறு
சாலையோரம் தேவையற்ற பொருட்கள் வாகன போக்குவரத்துக்கு இடையூறு
UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம், சர்வதீர்த்த குளம் மேற்கு கரை சாலையோரத்தில் உள்ள 16 சிவன் கோவில்களுக்கு செல்லும் வழியில், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பழைய ஓடுகள், சிமென்ட் ஷீட்டுகள், மரக்கட்டைகள் உள்ளிட்ட தேவையற்ற பொருட்களை அகற்ற வேண்டும் என, பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சர்வதீர்த்த குளத்தின் நான்கு கரையோரங்களிலும், பிரசித்தி பெற்ற 16 சிவன் கோவில்கள் அமைந்துள்ளன. இக்கோவில்களுக்கு தினமும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
மேலும், இக்கோவில்களை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளதால், இப்பகுதி மக்கள் அன்றாட தேவைகளுக்காக இச்சாலைகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சர்வதீர்த்த குளத்தின் மேற்கு பகுதி கரையோர சாலையில், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக பழைய ஓடுகள், சிமென்ட் ஷீட்டுகள், மரக்கட்டைகள் என, தேவையற்ற பொருட்கள் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், வாகனங்களில் கோவில்களுக்கு வந்து செல்லும் பக்தர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
எனவே, சர்வதீர்த்தகுள மேற்கு பகுதி கரையோர சாலையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தேவையற்ற பொருட்களை அகற்ற, மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பக்தர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.