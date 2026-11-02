/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/மாவட்ட அளவிலான தேசிய இளைஞர் விழா
ADDED : நவ 01, 2026 04:17 PM
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காஞ்சிபுரம்: கீழம்பியில் உள்ள எஸ்.எஸ்.கே.வி., கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லுாரியில், மாவட்ட அளவிலான தேசிய இளைஞர் விழா நேற்று நடந்தது.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த கீழம்பியில் உள்ள எஸ்.எஸ்.கே.வி. மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், மாநில நாட்டு நலப்பணி திட்ட பிரிவு மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழக நாட்டு நலப்பணி திட்ட பிரிவு சார்பில், மாவட்ட அளவிலான தேசிய இளைஞர் விழா நேற்று நடந்தது.
இதில், ‘நம்ம ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்’ அறக்கட்டளை தலைமை செயல் அலுவலரும், இயக்குநருமான தினேஷ் மகேந்திரபாபு சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். இதில், குழு நாட்டுப்புற நடனம், வீதி நாடகம், ஓவியம், கவிதை உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.