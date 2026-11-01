தீபாவளி பண்டிகை: கூடுதல் போலீசார் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு
தீபாவளி பண்டிகை: கூடுதல் போலீசார் கண்காணிப்பு கோபுரம் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் நகரில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, கடை வீதிகளில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த, ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே போலீசார் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் நகரின் பிரதான வியாபார மையமாக காந்தி சாலை விளங்குகிறது. இங்கு ஜவுளிக்கடைகள், நகைக்கடைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் விற்பனை கடைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான வர்த்தக நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
தீபாவளி பண்டிகை காலங்களில் புத்தாடைகள், இனிப்புகள், பட்டாசுகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவதற்காக, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் பொதுமக்கள் குவிவது வழக்கம்.
இதனால், தீபாவளிக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பே, காந்தி சாலையில் மக்கள் கூட்டமும், வாகன போக்குவரத்தும் அதிகரித்து போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும்.
குறிப்பாக, இருசக்கர வாகனங்கள், கார்கள், ஆட்டோக்கள் மற்றும் சரக்கு வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் செல்வதால், சாலையில் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் நிலை ஏற்படும்.
காந்தி சாலை மட்டுமின்றி, காமராஜர் சாலை, மேட்டுத்தெரு, விளக்கடி கோவில் தெரு மற்றும் நான்கு ராஜ வீதிகளிலும், தீபாவளி சமயத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிக்கிறது.
கடைகளுக்கு வரும் பொதுமக்கள் சாலையோரங்களில் வாகனங்களை நிறுத்துவதாலும், நடைபாதை மற்றும் சாலையோரங்களை ஆக்கிரமித்து கடைகள் அமைக்கப்படுவதாலும், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.
குறிப்பாக, வயதானவர்கள், குழந்தைகளுடன் வரும் குடும்பத்தினர் கூட்டத்தில் சிக்கி, கடைகளுக்கு சென்று திரும்புவதற்கே நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. அவசர தேவைகளுக்கான ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் செல்வதிலும் சிக்கல் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
திட்டமிடல்
இதுபோன்ற பிரச்னைகளை தவிர்க்க, தீபாவளிக்கு ஒரு வாரம் முன்பே போலீசார் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை தொடங்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். காந்தி சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய வியாபார வீதிகளில் போக்குவரத்தை சீரமைக்க கூடுதல் போலீசாரை நியமிக்க வேண்டும்.
முக்கிய சந்திப்புகள், மக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகள் மற்றும் கடைவீதிகளில் ஒலிபெருக்கிகள் அமைத்து, போக்குவரத்து மாற்றங்கள், பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய அறிவுறுத்தல்களை தொடர்ந்து ஒலிபரப்ப வேண்டும்.
மேலும், மக்கள் கூட்டத்தை கண்காணிக்கும் வகையில், முக்கிய இடங்களில் தற்காலிக கண்காணிப்பு கோபுரங்களை அமைத்து, அதன் மீது போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட வேண்டும். இதன் வாயிலாக செயின் பறிப்பு உள்ளிட்ட குற்றச்சம்பவங்களை கண்காணிக்க முடியும்.
கட்டுப்பாடு
கடை வீதிகளில் சாலையோரங்களில் தற்காலிக கடைகள் அமைப்பதை முறைப்படுத்த வேண்டும். கடைகளுக்கு முன் பொருட்களை சாலையில் வைத்து விற்பனை செய்வதையும், நடைபாதைகளை ஆக்கிரமிப்பதையும் தடுக்க வேண்டும்.
போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதை கண்காணித்து, விதிமீறுவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகளை, தீபாவளி விற்பனை காலங்களில், காந்தி சாலை வழியாக இயக்காமல், பழைய ரயில் நிலையம் வழியாக மாற்றுப்பாதையில் இயக்குவது குறித்தும் போலீசார் பரிசீலிக்க வேண்டும்.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே போலீசார், மாநகராட்சி மற்றும் போக்குவரத்து துறையினர் இணைந்து செயல்திட்டம் வகுத்து, பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.