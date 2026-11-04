/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/சர்லபள்ளிக்கு தீபாவளி சிறப்பு ரயில்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:14 PM
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சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையொட்டி, சென்னையில் இருந்து தெலுங்கானா மாநிலம் சர்லபள்ளிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் சர்லபள்ளியில் இருந்து, வரும் 6ம் தேதி இரவு 9:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 11:15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் வரும்.
சென்ட்ரலில் இருந்து வரும் 7ம் தேதி பகல் 12:40 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 4:30 மணிக்கு சர்லபள்ளிக்கு செல்லும். மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களில் இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும் என, தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.