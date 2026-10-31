தி.மு.க., மகளிர் அணியினர் காஞ்சிபுரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்
தி.மு.க., மகளிர் அணியினர் காஞ்சிபுரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 31, 2026 08:08 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க., மகளிர் அணி மற்றும் மகளிர் தொண்டர் அணி சார்பில், த.வெ.க., அரசின் நிர்வாக சீர்கேட்டை கண்டித்து வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில் இன்று (அக்.,31), கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர் செல்வி உள்ளிட்டோர் ஏராளமான தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர்.
த.வெ.க., ஆட்சியின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து, சென்னை மேயர் பிரியா, எம்.பி., செல்வம், கட்சியின் மாவட்ட செயலரும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,வுமான சுந்தர், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., எழிலரசன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
பின், மேயர் பிரியா கூறுகையில், “தமிழகத்தில், கடந்த அக்., மாதத்தில் மட்டும் 10 குழந்தைகள் மாயமாகியுள்ளனர். த.வெ.க., அரசு ஆட்சிக்கு வந்த ஐந்து மாதங்களில், தமிழகம் ஐந்து ஆண்டு பின்னோக்கி போய்விட்டது. பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக விட்டது,” என்றார்.
தமிழகத்தில் தொடரும் மின்வெட்டை கண்டிக்கும் விதமாக, ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும், தி.மு.க.,வினரால் விசிறி மற்றும் மெழுகுவர்த்தி வழங்கப்பட்டது.