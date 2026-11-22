குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுது: முருக்கேரி மக்கள் சீரமைக்க கோரிக்கை
குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுது: முருக்கேரி மக்கள் சீரமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
சாலவாக்கம்: முருக்கேரி கிராமத்தில் பழுதடைந்துள்ளத குடிநீர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட இயந்திரத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திணையாம்பூண்டி ஊராட்சி, முருக்கேரி கிராமத்தில், மாநில நிதிக்குழு மானியம் 9.96 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், தானியங்கி குடிநீர் சுத்திரகப்பு மையம் 2019ல் அமைக்கப்பட்டது.
இங்குள்ள இயந்திரத்தின் சிறு துளையில் ஐந்து ரூபாய் நாணயம் செலுத்தினால், குழாய் வழியாக 20 லி., சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் பெறலாம். இதன் மூலம், அப்பகுதி மக்கள் பயனடைந்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், 1 மாதத்திற்கு முன், தானியங்கி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுதடைந்தது.
எனவே, பழுதடைந்துள்ள தானியங்கி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை சீரமைத்து, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதக மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.