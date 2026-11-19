சிறுகாவேரிபாக்கத்தில் குழாயில் உடைப்பு: 3 நாட்களாக வீணாகும் குடிநீர்
சிறுகாவேரிபாக்கத்தில் குழாயில் உடைப்பு: 3 நாட்களாக வீணாகும் குடிநீர்
UPDATED : நவ 17, 2026 10:48 PM
ADDED : நவ 17, 2026 05:26 PM
காஞ்சிபுரம்: சிறுகாவேரிபாக்கம் ஊராட்சி, பாலாஜி நகரில் நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதால், மூன்று நாட்களாக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் ஒன்றியம், சிறுகாவேரிபாக்கம் ஊராட்சியில் உள்ள வீடுகளுக்கு, மேல்நிலை நீர் தொட்டியில், சேமித்து வைக்கப்படும் குடிநீர், நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட குழாய் வாயிலாக வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், வேலுார் பிரதான சாலை, பாலாஜி நகரில், நிலத்தடியில் புதைக்கப்பட்ட பிரதான குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு, மூன்று நாட்களாக குடிநீர் வீணாகி வருகிறது. தொடர்ந்து வெளியேறும் குடிநீரால் மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு சாலை சேதமடைந்து வருகிறது.
மேலும், அப்பகுதியில் குடிநீருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை உள்ளதோடு, நீண்டநேரம் மின்மோட்டார் இயங்குவதால், மின்சாரமும் விரயமாகின்றன.
எனவே, சிறுகாவேரிபாக்கத்தில் பிரதான குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பை சீரமைக்க காஞ்சிபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை அலுவலர் ஒருவர் கூறுகையில், 'சிறுகாவேரிபாக்கம் பாலாஜி நகரில் குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பு சீரமைக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார்.