கிராம சாலைகளில் சிதறிய மணல்: விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
கிராம சாலைகளில் சிதறிய மணல்: விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:07 PM
உத்திரமேரூர்: சிறுதாமூர், பட்டா கிராம சாலைகளில் கனரக வாகனங்கள் மூலம் சாலைகளில் சிதறிக் கிடக்கும் மணலால் ,வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், சிறுதாமூர், மதுார் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் தனியார் கல் குவாரி மற்றும் கல் அரவை தொழிற்சாலைகள் இயங்குகின்றன.
இந்த தொழிற்சாலைகளில் இருந்து, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை போன்ற பகுதிகளுக்கு லோடு ஏற்றிச் செல்லும் கனரக வாகனங்கள், சிறுதாமூர், பட்டா, அருங்குன்றம், பழவேரி உள்ளிட்ட கிராம சாலைகள் வழியாக சென்று வருகின்றன.
லோடு ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளில் தார்ப்பாய் மூடாமல் அதிகளவில் ஏற்றிச் செல்லும் மணல், சாலையில் சிதறி கிடக்கிறது.
இதனால், இக்கிராம சாலைகள் வழியாக பஸ், லாரி, வேன் போன்ற வாகனங்கள் செல்லும் போது, மண் புழுதி பறந்து பைக்கில் செல்வோர், பாதசாரிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
மேலும், மழை நேரங்களில் சாலை சகதியாகி பைக்கில் செல்பவர்கள் மணலில் சறுக்கி விழும் விபத்து சம்பவங்களும் அடிக்கடி நடந்து வருகின்றன.
எனவே, சிறுதாமூர், பட்டா உள்ளிட்ட கிராம சாலைகளில் சிதறிக் கிடக்கும் மணலை அகற்ற வேண்டும். மண் சாலைகளில் தண்ணீர் தெளிக்க வேண்டும்.
கல் குவாரி மற்றும் கிரஷர்களில் இருந்து, தார்ப்பாய் மூடாமல் செல்லும் லாரிகள் குறித்து கண்காணித்து நெடுஞ்சாலை துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.