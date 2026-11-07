கிராம சாலைகளில் சிதறும் மணல் விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
கிராம சாலைகளில் சிதறும் மணல் விபத்து அபாயத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 08:04 PM
உத்திரமேரூர்: சிறுதாமூர் – பட்டா கிராம சாலையில் மணல் லாரிகளில் இருந்து சிதறி விழும் மணலால், பிற வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியம், சிறுதாமூர், மதுார் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் தனியார் கல் குவாரி மற்றும் கல் அரவை தொழிற்சாலைகள் இயங்குகின்றன.
இந்த தொழிற்சாலை களில் லோடு ஏற்றும் கனரக வாகனங்கள், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை போன்ற மாவட்டங்களுக்கு, சிறுதாமூர், பட்டா, அருங்குன்றம், பழவேரி உள்ளிட்ட கிராம சாலைகள் வழியாக சென்று வருகின்றன.
தார்ப்பாய் மூடாததால், இந்த வாகனங்களில் இருந்து மணல் சிதறி, சாலையில் பரவி வருகிறது. இதனால், இக்கிராம சாலைகள் வழியாக பேருந்து, லாரி, வேன் போன்ற வாகனங்கள் செல்லும்போது, புழுதி பறந்து இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகளின் கண்களில் விழுகிறது.
மேலும், மழைக்காலத்தில் சாலை சகதியாவதால், இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வோர் சறுக்கி விழும் சம்பவங்களும் அடிக்கடி நடந்து வருகின்றன. எனவே, சிறுதாமூர், பட்டா உள்ளிட்ட கிராம சாலைகளில் சிதறிக் கிடக்கும் மணலை அகற்ற வேண்டும்.
கல் குவாரி மற்றும் கல் அரவைகளில் இருந்து, தார்ப்பாய் மூடாமல் செல்லும் லாரிகள் குறித்து கண்காணித்து, நெடுஞ்சாலை துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் உள்ளிட்ட பல தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.