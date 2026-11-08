மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடி சேதம் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடி சேதம் விபத்தில் சிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:35 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:32 PM
வாலாஜாபாத்: ராஜகுளம் சாலையோரம் மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடி சேதமடைந்து இருப்பதால், வகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
முத்தியால்பேட்டை கிராமத்தில் இருந்து, கரூர் கிராமம் வழியாக ராஜகுளம் செல்லும் காஞ்சிபுரம் புறவழி சாலை உள்ளது. இச்சாலை வழியாக, செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், கல்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராம மக்கள், சுங்குவார்சத்திரம், ஸ்ரீபெரும்புதுார், மதுரமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிக்கு சென்று வருகின்றனர்.
சென்னை – பெங்களூரு இடையே, ஆறுவழி சாலை விரிவுபடுத்தும் பணி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ராஜகுளம் சர்வீஸ் சாலை வழியாக, கரூர், புத்தகரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
ராஜகுளம் சாலையோர மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடி சேதமடைந்து இருப்பதால், அந்த வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
மேலும், அந்த சந்திப்பு சாலை அருகே, மின் விளக்கு வசதி இல்லாததால் இருளில் பரிதவிக்க வேண்டி உள்ளது.
எனவே, ராஜகுளம் சாலையோரம் மழைநீர் வடிகால் மேல் மூடி சேதமடைந்துள்ளதை சீரமைத்து வாகன விபத்தை தவிர்க்க வழி வகை செய்ய வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.