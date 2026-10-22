சுங்குவார்சத்திரம் மேம்பாலத்தில் ஓட்டை வாகன ஓட்டிகள் ‘திக்... திக்...’ பயணம்: பாலத்தின் உறுதித்தன்மை கேள்விக்குறி
சுங்குவார்சத்திரம் மேம்பாலத்தில் ஓட்டை வாகன ஓட்டிகள் ‘திக்... திக்...’ பயணம்: பாலத்தின் உறுதித்தன்மை கேள்விக்குறி
UPDATED : அக் 18, 2026 02:38 PM
ADDED : அக் 18, 2026 02:34 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த சுங்குவார்சத்திரத்தில், திறந்து ஐந்து மாதங்களே ஆன மேம்பாலத்தில் ஓட்டை ஏற்பட்டுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர். மேலும், பாலத்தின் உறுதித்தன்மை கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
சென்னை –- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், தினமும் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. தேசிய நெடுஞ்சாலையை கடக்கும் வாகனங்களால், நெரிசல் மற்றும் வாகன விபத்துகள் ஏற்பட்டு வந்தன.
விபத்தை தவிர்க்க, சென்னை –- பெங்களூரு தேசிய நான்கு வழிச்சாலையை, ஆறு வழிச்சாலையாக அகலப்படுத்தவும், 18 இடங்களில் சிறுபாலங்கள் மற்றும் மூன்று இடங்களில் மேம்பாலங்கள் அமைக்கவும், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் திட்டமிட்டது.
இதற்காக, 654 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, மூன்று பிரிவுகளாக ஒப்பந்தம் விடப்பட்டது. அதன்படி, மதுரவாயல் –- ஸ்ரீபெரும்புதுார் வரையிலான 23 கி.மீ., சாலை, ஸ்ரீபெரும்புதுார் –- காரப்பேட்டை வரையிலான 34 கி.மீ., சாலை, காரப்பேட்டை – வாலாஜாபேட்டை வரையிலான 36 கி.மீ., சாலை விரிவாக்க பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
மாம்பாக்கம், சேந்தமங்கலம், பிள்ளைசத்திரம் ஆகிய இடங்களில், 2021ம் ஆண்டு துவங்கிய மேம்பால கட்டுமான பணிகள், காலஅவகாசம் நிறைவடைந்தும் முடிக்கப்படாமல் உள்ளன. அதேபோல், சுங்குவார்சத்திரம் மேம்பால கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்து, கடந்த மார்ச் மாதம் திறக்கப்பட்டது.
திறக்கப்பட்டு ஐந்து மாதங்களே ஆன இந்த மேம்பாலத்தில், ஆங்காங்கே ஓட்டை ஏற்பட்டுள்ளது. ஓட்டை ஏற்பட்டுள்ள இடத்தை கடக்கும் போது, வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, சேதமான மேம்பாலத்தை உடனே சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறிதாவது:
மேம்பாலத்தின் மீதுள்ள இரண்டு கான்கிரீட் தரைத்தளத்தளங்களுக்கு இடையே உள்ள பகுதியை, இரும்பு தகடு வைத்து ‘பில்லிங்’ செய்ய வேண்டும். ஆனால், அவசரநிலையை கருதி தார் ஊற்றி மூடப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, அந்த இடத்தில் தார் பெயர்ந்துள்ளது. மாறாக மேம்பாலத்தில் விரிசலோ அல்லது ஓட்டையோ ஏற்படவில்லை. பில்லிங் பணிகள் மேற்கொள்ள 15 நாட்கள் மாற்று பாதையில் வாகனங்களை திருப்பிவிட வேண்டும். விரைவில் இரும்பு தகடு வைத்து, பில்லிங் செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.