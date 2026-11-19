குறைவான மழையால் நவரை சாகுபடி பணி தொடங்க விவசாயிகள் தயக்கம்
குறைவான மழையால் நவரை சாகுபடி பணி தொடங்க விவசாயிகள் தயக்கம்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:24 PM
உத்திரமேரூர்: வட கிழக்கு பருவ மழை தொடங்கியும் போதிய அளவு மழை பெய்யாததால் நவரை பட்ட சாகுபடி பணிகளை தொடங்குவதில் உத்திரமேரூர் விவசாயிகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்.
உத்திரமேரூர் வட்டாரத்தின் மொத்த நிலப்பரப்பில், 70 சதவீதம் விவசாய நிலங்களை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. இதில், பாலாறு மற்றும் செய்யாற்றையொட்டி நிலம் கொண்ட விவசாயிகள் ஆழ்த்துளை கிணற்று பாசனம் மூலம் இரு போகம், சில இடங்களில் மூன்று போகம் என, சாகுபடி செய்வது வழக்கம்.
உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்தில், பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் 92 ஏரிகள், ஒன்றிய கட்டுப்பாட்டில் 124 ஏரிகள் என, மொத்தம் 216 ஏரிகள் உள்ளன.
மொத்த விவசாய நிலப்பரப்பில் 50 சதவீதம் நிலங்கள் ஏரி நீர் பாசனத்தை கொண்டதாக உள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டுக்கான வட கிழக்கு பருவ மழை கடந்த மாதம் தொடங்கியும், இப்பகுதிகளில் இதுவரை போதிய அளவு மழை பெய்ய வில்லை.
நடப்பாண்டு பருவ மழைக்கு பாலாறு மற்றும் செய்யாற்றில் இதுவரை நீர்வரத்து இல்லாமல் உள்ளது.
இதனால், ஆற்று பாசனம் மற்றும் ஏரி பாசனம் கொண்ட விவசாயிகள் நவரை பட்டத்திற்கு நாற்று உற்பத்தி உள்ளிட்ட பணிகளை தொடங்குவதில் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, புல்லம்பாக்கம் கிராம விவசாயிகள் கூறியதாவது,
நவரை பட்டத்திற்கான நடவு பணிகளை, ஜனவரி மாதம் தொடங்கி விடுவது வழக்கம். இதற்காக, நவம்பர் மாதத்தில் நாற்றுக்கு நெல் பதியம் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்வோம்.
நடப்பாண்டு இதுவரை போதிய மழை பெய்யாததால், நீர்நிலைகள் நிலை கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இதனால், மழையை எதிர்பாரத்து காத்திருக்கிறோம்,
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.