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குண்டுபெரும்பேடு குளத்தை துார்வார மக்கள் வலியுறுத்தல்
குண்டுபெரும்பேடு குளத்தை துார்வார மக்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:06 PM
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ஸ்ரீபெரும்புதுார்: குண்டுபெரும்பேடில் பராமரிப்பு இல்லாமல் கோரை புற்கள் வளர்ந்துள்ள குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஒன்றியம், குண்டுபெரும்பேடு ஊராட்சியில், குளம் உள்ளது. இக்குளம், அப்பகுதி மக்களின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கி வருகிறது.
இந்த நிலையில், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக குளம் பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது. குளக்கரையின் படிக்கட்டுகள் சேதமடைந்தும், குளம் முழுதும் கோரை புற்கள் வளர்ந்தும் உள்ளன.
இதனால், குளம் பயன்பாடு இல்லாமல் சீரழிந்து வருகிறது. அப்பகுதி மக்கள் குளத்தை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே, குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க, ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.