மழைநீர் கால்வாயை துார்வார காஞ்சி மக்கள் வலியுறுத்தல்
மழைநீர் கால்வாயை துார்வார காஞ்சி மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:32 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் எல்லப்பா நகரில், மழைநீர் கால்வாயை, மாநகராட்சி நிர்வாகத்தினர், முழுமையாக துார்வாராமல் விட்டுள்ளதால், பலத்த மழை பெய்தால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் புகுந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி 10வது வார்டுக்கு கைலாசநாதர் கோவில் சுற்றியுள்ள பகுதியில் பெய்யும் மழைநீர், மஞ்சள்நீர் கால்வாய் மூலம் வெளியேறும் வகையில், எல்லப்பா நகரில் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கால்வாயில் செடிகள் அடர்த்தியாக வளர்ந்தும், மண் திட்டுகளால் துார்ந்தும் உள்ளது.
இந்நிலையில் காஞ்சிபுரத்தில் கடந்த மாதம் மழை பெய்தபோது, எல்லப்பா நகரில் உள்ள சிறுபாலம் அருகில் மட்டும் தற்காலிகமாக அடைப்புகள் நீக்கப்பட்டு கால்வாய் துார்வாரப்பட்டது.
கால்வாய் முழுமையாக துார்வாரப்படவில்லை. இதனால், பருவமழை தீவிரமடைந்து பலத்த மழை பெய்தால், குடியிருப்பு பகுதிக்குள் மழைநீர் சூழும் நிலை உள்ளது.
எனவே, வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைவதற்குள் 10வது வார்டுக்கு உட்பட்ட எல்லப்பா நகரில் உள்ள மழைநீர் கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.