அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் பார்த்த எலக்ட்ரீஷியன் 'டிஸ்மிஸ்'
அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் பார்த்த எலக்ட்ரீஷியன் 'டிஸ்மிஸ்'
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:09 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:09 PM
நமது நிருபர்
விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்த நபருக்கு, ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில், எலக்ட்ரீஷியன் சிகிச்சை அளித்தது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரம் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியதையடுத்து, அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் அரசு மருத்துவமனை உள்ளது. சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் பல்வேறு சிகிச்சைகளுக்காக தினமும் வந்து செல்கின்றனர்.
அதேபோல, ஸ்ரீபெரும்புதுார், சுங்குவார்சத்திரம், ஒரகடம் பகுதிகளில் தொழிற்சாலை மற்றும் சாலை விபத்தில் சிக்குபவர்கள், அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது.இந்த நிலையில், கடந்த 18ம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து காயமடைந்த திலகர் என்பவர், ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்தார்.
அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு, மருத்துவனையில் எலக்ட்ரீஷியன் விக்னேஷ் என்பவர், சிகிச்சை அளித்துள்ளார். இது, நோயாளிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.
இது குறித்து ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனை முதன்மை மருத்துவ அலுவலர் ஜெயபாரதி கூறியதாவது; மருத்துவமனையில் எலக்ட்ரீஷியானக பணிபுரியும் விக்னேஷ், கடந்த 17ம் தேதி மருத்துவமனையில் இருந்தபோது, அவரின் நண்பரான திலகர், வாகன விபத்தில் சிக்கி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்துள்ளார்.
அப்போது, மருத்துவமனையில் பணியில் இருந்த மருந்துவர்கள் வேறு நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளித்துக் கொண்டிருந்தனர். காயமடைந்து வந்த நண்பருக்கு, தானே முன்வந்து விக்னேஷ் சிகிச்சை அளித்துள்ளார். இதையடுத்து, அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.மேலும், அவசர சிகிச்சை பிரிவில் பணியில் இருந்த மருத்துவர்களிடம் இது குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளோம்.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதேபோல, கடந்தாண்டு அவசர கிசிச்சை பிரிவில் மருத்துவ உதவியாளர் இளையராஜா, அங்கு அமர்ந்து மது அருந்தியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.ஸ்ரீபெரும்புதுார் அரசு மருத்துவமனையில் அடிக்கடி நடக்கும் இது போன்ற சம்பவங்களால், மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.