புதிய மின்கம்பம் அமைத்தும் 6 மாதமாக ஒயர்களை மாற்றாமல் மின் வாரியம் அலட்சியம்
புதிய மின்கம்பம் அமைத்தும் 6 மாதமாக ஒயர்களை மாற்றாமல் மின் வாரியம் அலட்சியம்
UPDATED : நவ 19, 2026 04:15 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:12 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: படப்பை அடுத்த, குழங்கலசேரியில் இருந்து பேரீஞ்சம்பாக்கம் செல்லும் இணைப்பு சாலையில், சேதமடைந்த மின் கம்பத்தில் உள்ள ஒயர்களை புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கம்பத்திற்கு மாற்றாமல் மின்வாரிய அதிகாரிகள் அலட்சியமாக உள்ளது.
படப்பை அடுத்த, குழங்கலசேரி கிராமத்தில் இருந்து பேரீஞ்சம்பாக்கம் செல்லும் இணைப்பு சாலை உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக குழங்கலசேரி, அழகூர், நரியம்பாக்கம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள், ஒரகடம் சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு தினமும் சென்று வருகின்றனர்.
அதேபோல, பேரீஞ்சம்பாக்கம், வளத்தாஞ்சேரி கிராமத்தினர், படப்பை, தாம்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்கின்றனர்.
இந்த சாலையோரத்தில் மின் கம்பங்கள் நடப்பட்டு, மின்வாரியத் துறை மூலம் குடியிருப்புகளுக்கு மின் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சாலையில் உள்ள மின் கம்பம் சேதமடைந்து சாய்ந்து உள்ளது. இதையடுத்து, செரப்பனஞ்சேரி மின் அலுவலக அதிகாரிகள், ஆறு மாதத்திற்கு முன், புதிய மின் கம்பத்தை அப்பகுதியில் நட்டனர்.
இந்த நிலையில், சேதமடைந்த மின்கம்பத்தில் உள்ள ஒயர்களை புதிய மின்கம்பத்திற்கு மாற்றப்படாமல் உள்ளது.
இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள், சாலையில் சாய்ந்துள்ள மின் கம்பம் விழுந்து விபத்து ஏற்படும் அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, பழைய மின் கம்பத்தை அகற்றி, புதிய மின் கம்பத்திற்கு ஒயர்களை மாற்ற, செரப்பனஞ்சேரி மின் அலுவலக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.