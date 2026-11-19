புதிய மின் கம்பம் அமைத்தும் ஒயர்களை மாற்றாமல் மின்வாரியம் அலட்சியம்
புதிய மின் கம்பம் அமைத்தும் ஒயர்களை மாற்றாமல் மின்வாரியம் அலட்சியம்
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:51 PM
சாலவாக்கம்: திருமுக்கூடலில் சேதமடைந்த மின் கம்பத்தில் உள்ள ஒயர்களை புதிதாக அமைக்கப்பட்ட கம்பத்திற்கு மாற்றாமல் மின்வாரியம் அலட்சியமாக உள்ளது.
திருமுக்கூடல் – புல்லம்பாக்கம் செல்லும் சாலையோரத்தில் மின் கம்பங்கள் நடப்பட்டு, மின்வாரியத் துறை மூலம் குடியிருப்பு மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்கு, மின் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், திருமுக்கூடல் பள்ளி விளையாட்டு மைதானம் அருகே, சேதமடைந்துள்ள மின் கம்பத்தில் கான்கிரீட் பெயர்ந்து இரும்பு கம்பிகள் துருப்பிடித்து வெளியே தெரியும் நிலையில் உள்ளது.
இதனால், சேதமடைந்த மின்கம்பத்தில் உள்ள ஒயர்களை புதிய மின்கம்பத்திற்கு மாற்றப்படாமல் உள்ளது. மேலும், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, புதிய மின் கம்பத்திற்கு ஒயர்களை மாற்ற, மின் வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.