/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/காஞ்சிபுரத்தில் இன்று மின் குறைதீர் கூட்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 02:24 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் தெற்கு மின் கோட்டத்தில், மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம் இன்று நடைபெற உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மின் பகிர்மான வட்டத்தில், காஞ்சிபுரம் வடக்கு, தெற்கு, ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆகிய கோட்டங்கள் செயல்படுகின்றன. இதில், காஞ்சிபுரம் தெற்கு கோட்ட மின் நுகர்வோர் குறைதீர் கூட்டம், காஞ்சிபுரம் ஒலிமுகமதுபேட்டை மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில், இன்று காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.
இந்த கூட்டத்தில், உத்திரமேரூர், வாலாஜாபாத் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் பங்கேற்று மனுக்கள் அளிக்கலாம் என, காஞ்சிபுரம் மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.