மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு போல நடந்த மின்னணு இயந்திர சரிபார்ப்பு; 'விவிபேட்' சீட்டுகளை எண்ணாதது ஏமாற்றம் என்கிறது தி.மு.க.,
மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு போல நடந்த மின்னணு இயந்திர சரிபார்ப்பு; 'விவிபேட்' சீட்டுகளை எண்ணாதது ஏமாற்றம் என்கிறது தி.மு.க.,
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:21 AM
காஞ்சிபுரம்: உத்திரமேரூர் சட்டசபை தொகுதியில், 10 ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களை சரிபார்க்க, தி.மு.க., வேட்பாளர் சுந்தர், தேர்தல் கமிஷனிடம் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், நேற்று அதற்கான பணிகள் தொடங்கின.
'விவிபேட்' இயந்திரத்தில் பதிவான ஓட்டு சீட்டுகளை எண்ணுவார்கள் என, தி.மு.க.,வினர் எதிர்பார்த்த நிலையில், புதிதாக மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு போல நடந்ததால், தி.மு.க., வேட்பாளர் சுந்தர் அதிருப்தியடைந்தார்.
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள், மே 4ம் தேதி வெளியாகின. இதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆலந்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார், காஞ்சிபுரம், உத்திரமேரூர் ஆகிய நான்கு சட்டசபை தொகுதிகளிலும், த.வெ.க., வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
எதிர்பார்ப்பு இதில், உத்திரமேரூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, தி.மு.க., வேட்பாளர் சுந்தர், 70,694 ஓட்டுகள் பெற்றிருந்தார். சுந்தரை காட்டிலும், 14,223 ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில், த.வெ.க.,வேட்பாளர் முனிரத்தினம் 84,917 ஓட்டுகள் பெற்று வெற்றி பெற்றிருந்தார். மொத்தம் 14 வேட்பாளர் கள் போட்டியிட்டனர்.
இந்நிலையில், தி.மு.க., வேட்பாளரான சுந்தர், மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரத்தை சரிபார்க்கும் நடைமுறைக்காக, 10 மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு, தலா 40,000 ரூபாய் வீதம் தேர்தல் கமிஷனுக்கு, செலுத்தி விண்ணப்பித்திருந்தார்.
இதற்கான சரிபார்ப்பு பணிகள், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் முகாம் அலுவலகம் பின்புறம் உள்ள கிடங்கில், காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு தொடங்கின.
இதில், தி.மு.க., வேட்பாளர் சுந்தர், உத்திர மேரூர் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினம், பெல் நிறுவன பொறியாளர்கள், தேர்தல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
'விவிபேட்' இயந்திரத்தில் பதிவான ஓட்டு சீட்டுகளை எண்ணி சரிபார்க்கப்படும் என எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், அரசியல் கட்சி முகவர்கள் மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரத்தில் புதிதாக ஓட்டு செலுத்தி சரிபார்க்கும் பணிகள் நேற்று நடந்தன.
சந்தேகம் அதாவது, மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு போல நடந்துள்ளது. இதனால், தி.மு.க.,வினர் அதிருப்தியடைந்தனர். இரண்டாம் நாளாக இன்றும், கடைசி நாளாக நாளையும் இந்த சரிபார்ப்பு பணிகள் நடக்கும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உத்திரமேரூர் தொகுதி தி.மு.க., வேட்பாளர் சுந்தர் கூறியதாவது:
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில், சட்டசபை தொகுதியில், 5 சதவீத ஓட்டுச்சாவடியில், மின்னணு ஓட்டு இயந்திரத்தில் சரிபார்ப்பு செய்யலாம். இதனால், உத்திரமேரூர் தொகுதியில், 10 ஓட்டுச்சாவடிக்கான இயந்திரங்களை சரிபார்க்க வேண்டும் என மனு அளித்தோம். மூன்று நாட்கள் சரிபார்ப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.
நாங்கள் இந்த கோரிக்கை விடுத்த மனுவின் நோக்கம் என்னவென்றால், 'விவிபேட்' இயந்திரத்தில் பதிவான ஓட்டுகளை எண்ணி சரிபார்த்தால், எங்களின் சந்தேகம் தீர்ந்துவிடும்.
ஆனால், இங்கே வந்து பார்த்தால், மின்னணு ஓட்டு இயந்திரம், 'விவிபேட்' போன்ற இயந்திரங்களில் புதிதாக ஓட்டு செலுத்தினால், அவை சரியாக பதிவாகிறதா என சரிபார்க்கின்றனர்.
தேர்தல் கமிஷன் இப்படி தான் எங்களுக்கு அறிவுறுத்தியிருப்பதாக கூறுகின்றனர். மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு போல நடக்கிறது. மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து இப்பணி நடக்கும். சரிபார்ப்பு பற்றி மூன்றாவது நாள் தெரிய வரும். ஆனால், நாங்கள் எதிர்பார்த்தது இப்பணி இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.