வாலாஜாபாத் அரசு மருத்துவமனையில் அடுத்த மாதம் முதல் அவசர சிகிச்சை பிரிவு
வாலாஜாபாத் அரசு மருத்துவமனையில் அடுத்த மாதம் முதல் அவசர சிகிச்சை பிரிவு
UPDATED : செப் 27, 2026 10:52 PM
ADDED : செப் 27, 2026 09:51 PM
வாலாஜாபாத்:வாலாஜாபாத் வட்டார அரசு மருத்துவமனையில் புதிய கட்டடப் பணி நிறைவு பெற்றுள்ளதை அடுத்து விபத்து உள்ளிட்ட அவசர சிகிச்சை பிரிவு அடுத்த மாதம் தொடங்கப்படும் என, மருத்துவ அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
வாலாஜாபாத் பேரூராட்சியில் 15 வார்டுகளில் 25 ஆயிரம் பேர் வசிக்கின்றனர். வாலாஜாபாத்தை சுற்றி 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் வசிக்கன்றனர்.
இப்பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் பரிசோதனைக்கு வாலாஜாபாத் வட்டார அரசு மருத்துவமனை முக்கிய சுகாதார மையாக உள்ளது.
இம்மருத்துவமனைக்கு நாளொன்றுக்கு, 500 பேர் வரை புறநோயாளிகளாக சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர். 60 படுக்கை வசதி கொண்டுள்ளதில் தினசரி 20 பேர் உள்நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். எனினும் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைக்கு போதுமான மருத்துவ வசதி இல்லை.
இதனால், விபத்து போன்ற அவசர கால பாதிப்புகளுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, செங்கல்பட்டு அல்லது காஞ்சிபுரம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரை செய்யப்படுவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.
அம்மாதிரியான நேரங்களில் கால விரயம் மற்றும் சமயங்களில் உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் ஏற்படுகிறது.
எனவே, வாலாஜாபாத்தில் அவசர சிகிச்சைக்கு மருத்துவ வசதி ஏற்படுத்த பல தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
அதன்படி, வாலாஜாபாத் வட்டார அரசு மருத்துவமனையில் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை சிறப்பு பிரிவு ஏற்படுத்த தமிழ்நாடு சுகாதார அமைப்பு சீர்திருத்த திட்டத்தின் கீழ், 4.5 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
பழைய கட்டடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தி விட்டு அதே வளாகத்தில் இரண்டு அடுக்குமாடி கொண்ட புதிய கட்டடம் பணி, 2024 டிசம்பரில் தொடங்கியது.
அப்பணிகள் தற்போது நிறைவு பெற்றுள்ளதையடுத்து விரைவாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என வாலாஜாபாத் உள்ளிட்ட பல தரப்பு மக்களும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, வாலாஜாபாத் வட்டார அரசு மருத்துவ அதிகாரி ஒருவர் கூறியாவது:
வாலாஜாபாத் அரசு மருத்துவமனையில் விபத்து உள்ளிட்ட அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கான புதிய கட்டட பணிகள் தற்போது நிறைவு பெற்றுள்ளன.
அவசர சிகிச்சை மையத்திற்கான மருத்துவ உபகரணங்கள் சுகாதாரத் துறை மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது மின் இணைப்புக்கான வேலைப் பாடுகள் போன்ற சில பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
அப்பணிகள் நிறைவு பெற்று வாலாஜாபாத் அரசு மருத்துவமனைக்கான புதிய கட்டடம் அடுத்த மாதம் திறக்கப்பட்டு அவசர சிகிச்சை மையம் தொடங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.