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﻿ வரும் 23ல் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

﻿ வரும் 23ல் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:48 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:48 AM

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் வரும் 23ம் தேதி தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்க உள்ளது.

காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்தி அறிக்கை:

காஞ்சிபுரம் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில், நடக்கும் முகாமில், தனியார் நிறுவன அதிகாரிகள் நேர்காணல் நடத்த உள்ளனர். இதில், 18 - 35 வயது வரையிலான, பட்டதாரிகள், டிப்ளமா, ஐ.டி.ஐ, 10ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 படித்தவர்கள் கல்வி சான்றிதழ்கள், புகைப்படத்துடன் பங்கு பெறலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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