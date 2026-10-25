அரசு ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கிய நிலத்தில் அத்துமீறல் வாலாஜாபாத் வருவாய் துறை நடவடிக்கை எடுப்பதில் சுணக்கம்
அரசு ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கிய நிலத்தில் அத்துமீறல் வாலாஜாபாத் வருவாய் துறை நடவடிக்கை எடுப்பதில் சுணக்கம்
ADDED : செப் 28, 2026 07:13 PM
வாலாஜாபாத், செப். 29–
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கிய நிலத்தில், கலெக்டர் எச்சரிக்கை பதாகை அமைத்தும், அரசியல் கட்சியினர் சிலர் நிலத்தை அபகரிக்க முயற்சி செய்து வருகின்றனர். இதை, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் தடுக்க வேண்டும் என, அரசு ஜீப் ஓட்டுநர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 2018ல், பல்வேறு துறைகளில், ஜீப் ஓட்டுநர்களாக பணிபுரிந்து வந்த ஓட்டுநர்களுக்கு, வாலாஜாபாத் அடுத்த, நத்தாநல்லுார் கிராமத்தில், அப்போதைய கலெக்டர் பொன்னையா என்பவர், 110 பேர்களுக்கு, அரசு வழிகாட்டி மதிப்பின்படி வீட்டுமனைகளை வழங்கி உள்ளார்.
வீட்டுமனைகள் பெற்ற அனைத்து நபர்களும், அரசு கருவூலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய தலா, 1 லட்சத்து, 500 ரூபாய் என, மொத்தம் 1.10 கோடி ரூபாய், வாலாஜாபாத் சார் நிலை கருவூலத்தில், வருவாய் துறை கணக்கில் செலுத்தி உள்ளனர்.
நத்தாநல்லுார் கிராம நிர்வாக, ‛அ’ பதிவேடு கணக்கில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு, தனித்தனி நபர்களுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த மனைப்பிரிவுகளில், சில ஓட்டுநர்கள் கட்டுமான பணிகளை தொடங்கி உள்ளனர். பல ஓட்டுநர்கள் மின் இணைப்பு பெற்று, கட்டுமான பணிகளை தொடங்க இருந்தனர். பல ஓட்டுநர்கள் வங்கி கடன் பெறுவதற்கு, அவரவர் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில், வாலாஜாபாத் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில், ‘தான ெட்டில்மென்ட்’ எழுதி கொடுத்து உள்ளனர்.
அரசு ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கிய வீட்டுமனைகளை, எந்த ஒரு தகவலும் அளிக்காமல், 2022 மே மாதம் அப்போதைய காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் ஆர்த்தி ரத்து செய்துவிட்டார்.
இதையடுத்து, வீட்டுமனைக்கு பணம் கட்டி வாங்கிய ஓட்டுநர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தனர். விசாரணை முடியும் வரையில், அரசு வழங்கிய வீட்டுமனைகளில் ஓட்டுநர்கள் எந்த ஒரு கட்டட வேலைகளும் செய்யக்கூடாது. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகமும், வேறு பயன்பாட்டிற்கு யாருக்கும் வழங்கக்கூடாது என, தடை ஆணை வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
இது தொடர்பாக, அரசு ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கிய இடத்தில், வெளிநபர்கள் யாரும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடாது என, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை பதாகை அமைத்து உள்ளது.
இதை பொருட்படுத்தாமல், அரசியல் கட்சி பிரமுகர் ஒருவர், அரசு ஜீப் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கிய, வீட்டுமனை கற்களை பிடிங்கி எரிந்துவிட்டு, விவசாய நிலமாக மாற்றினர்.
அப்போதைய தி.மு.க., மாவட்ட நிர்வாக பிரமுகர் ஒருவரின் சிபாரிசு செய்ததின்பேரில், காவல் துறையினர் மற்றும் வருவாய் துறையினர் கண்டுக்கொள்ளவில்லை.
அதே இடத்தை மீண்டும் விவசாய பயன்பாட்டிற்கு நிலத்தை பண்படுத்த இரு தினங்களுக்கு முன் உழவு ஓட்டியுள்ளனர்.
இதை, வாலாஜாபாத் வருவாய் துறை நிர்வாகம் தடுக்க எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என, அரசு ஜீப் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, அரசு ஊர்தி ஓட்டுநர்கள் சங்க காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தலைவர் சிவசுப்பிரமணியம் கூறியதாவது:
அரசு வழங்கி வீட்டுமனை தொடர்பாக, நீதிமன்ற தடை ஆனை இருக்கும் போது, தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த கணேசன் என்பவர் நிலத்தை புழுதி ஓட்டி விவசாயம் செய்ய தயாராகி வருகிறார்.
அவர் மீது, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கலெக்டரிடம் மனு அளித்துள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து, வாலாஜாபாத் தாசில்தார் இந்துமதி கூறுகையில், ‛சம்பந்தப்பட்ட நத்தாநல்லுார் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் கூறி, காலி இடத்தில் விவசாயம் செய்யக்கூடாது என, தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது’ என்றார்.